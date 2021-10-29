В Австрии – самый большой с прошлого ноября скачок заражений

За последние сутки в Австрии впервые за 2021 год выявили более 5000 новых больных коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kurier.

В стране зарегистрировали 5861 новое заражение, что является самым большим показателем с ноября 2020 года. Впрочем, это все еще существенно меньше максимумов той волны эпидемии, когда самые высокие суточные показатели составляли более 9000 (население страны - около 9 млн).

Умерли за последние сутки 17 больных.

Показатель заболеваемости за последние 7 дней на 100 000 населения достиг 314,33. Больше всего новых случаев фиксируют в Верхней Австрии и Нижней Австрии.

Всего болеют в настоящее время более 39,8 тысячи человек. Из них госпитализированы 1370, на 81 больше, чем по состоянию на четверг. 280 человек находятся в палатах интенсивной терапии.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации еще в двух районах Нижней Австрии, Лилиенфельд и Амстеттен, начали действовать ограничения на выезд. В двух первых, Мельк и Шейббс, такие ввели еще в прошлую субботу. Для выезда из этих районов необходимо иметь ковид-сертификат, но проверки выборочные и не распространяются на транзитных путешественников.

В правительстве уже допустили "локдаун для невакцинированных", если количество заболевших в реанимации превысит определенные показатели.

27 октября в центре Вены прошли протесты противников вакцинации и карантинных ограничений.