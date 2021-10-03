Президент Європейської ради оголосив 2022 рік "роком європейської оборони"

Президент Європейської Ради Шарль Мішель оголосив, що "2022 рік буде роком європейської оборони", а лідери ЄС повинні протистояти широко поширеним сумнівам в тому, що Європа може захистити себе у військовому відношенні.

Про це Мішель сказав в промові на церемонії вручення Премії Карла Великого президенту Румунії Клаусу Йоганнісу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Атлантичний альянс - це хребет нашої безпеки. Зміцнення оборонної Європи означає зміцнення Північноатлантичного союзу. Сильніші союзники укладають більш міцні союзи. Таким чином, 2022 рік буде роком європейської оборони", - сказав Мішель.

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Давні побоювання з приводу військового потенціалу Європи та відсутності координації між країнами-членами ЄС нещодавно повернулися в центр політичних дискусій після хаотичного і поспішного виведення військ з Афганістану під керівництвом США.

Загострення напруженості викликало оголошення Вашингтоном про новий стратегічний союз Індо-Тихоокеанського регіону з Великобританією та Австралією, яке розлютило союзників по ЄС, зокрема, Францію.

Але, закликаючи до більшої стратегічної автономії в своєму виступі в суботу, Мішель, схоже, також визнав, що основним джерелом сили Європи завжди буде її гаманець, а не вогнепальна зброя.

"Ми хочемо менше залежності. Ми хочемо більшого впливу, тому що у нас є цінності, які потрібно просувати - вони сильні, як ми тільки що сказали, інтереси, які потрібно захищати, і громадян, яких потрібно захищати. Наша велика автономія повинна грунтуватися на двох стратегічних принципах - соціально-економічний розвиток та безпека", - сказав Мішель.

27 глав держав і урядів ЄС повинні обговорити європейську оборону і безпеку за обідом у вівторок на саміті в Словенії.

Мішель сказав, між лідерами почнеться дискусія, яка розгляне нову декларацію про стратегічне партнерство між ЄС і НАТО і завершиться на саміті в Брюсселі в березні.

"Ми будемо захищати наших громадян і забезпечувати їх безпеку, інвестуючи в нашу здатність переконувати і нашу силу примушувати, а також працюючи разом з нашими міжнародними партнерами", - сказав Мішель.