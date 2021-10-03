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Президент Европейского совета объявил 2022 "годом европейской обороны"

Воскресенье, 3 октября 2021, 11:01

Президент Европейского Совета Шарль Мишель объявил , что "2022 год будет годом европейской обороны", а лидеры ЕС должны противостоять широко распространенным сомнениям в том, что Европа может защитить себя в военном отношении.

Об этом Мишель сказала в речи на церемонии вручения Премии Карла Великого президенту Румынии Клаусу Йоханнису, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Атлантический альянс - это хребет нашей безопасности. Укрепление оборонительной Европы означает укрепление Североатлантического союза. Более сильные союзники заключают более крепкие союзы. Таким образом, 2022 год будет годом европейской обороны", - сказал Мишель.

Давние опасения по поводу военного потенциала Европы и отсутствия координации между странами-членами ЕС недавно вернулись в центр политических дискуссий после хаотичного и поспешного вывода войск из Афганистана под руководством США.

Обострение напряженности вызвало объявление Вашингтоном о новом стратегическом союзе Индо-Тихоокеанского региона с Великобританией и Австралией, которое озлобило союзников по ЕС, в частности, Францию.

Но, призывая к большей стратегической автономии в своем выступлении в субботу, Мишель, похоже, также признал, что основным источником силы Европы всегда будет ее кошелек, а не огнестрельное оружие.

"Мы хотим меньше зависимости. Мы хотим большего влияния, потому что у нас есть ценности, которые нужно продвигать - они сильны, как мы только что сказали, интересы, которые нужно защищать, и граждан, которых нужно защищать. Наша большая автономия должна основываться на двух стратегических принципах - социально-экономическом развитии и безопасности. Первый столп - экономический и социальный", - сказал Мишель.

27 глав государств и правительств ЕС должны обсудить европейскую оборону и безопасность за обедом во вторник на саммите в Словении.

Мишель сказал, между лидерами начнется дискуссия, которая рассмотрит новую декларацию о стратегическом партнерстве между ЕС и НАТО и завершится на саммите в Брюсселе в марте.

"Мы будем защищать наших граждан и обеспечивать их безопасность, инвестируя в нашу способность убеждать и нашу силу принуждать, а также работая вместе с нашими международными партнерами", - сказал Мишель.

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