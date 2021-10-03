Переможці виборів у Німеччині починають переговори про коаліцію

Основні політичні партії Німеччини - лівоцентристська СДПН і консервативний блок ХДC/ХСС - в неділю почнуть окремі переговори з парою інших партій про можливі сценарії тристоронньої коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Зустрічі проходять через тиждень після виборів, на яких соціал-демократи здобули перемогу, а християнські демократи отримали найгірший результат у своїй історії.

Незважаючи на те, що СДПН отримала найбільшу кількість голосів, кожна з двох партій може, в принципі, очолити коаліцію і отримати більшість в парламенті тільки за підтримки "Зелених" і Вільних демократів.

У неділю представники СДПН проведуть двосторонні переговори по черзі з "Зеленими" і ВДП. Консервативний блок ХДС/ХСС повинен провести переговори з ВДП, з якою він в минулому вже формував коаліцію, пізніше в неділю.

"Зелені" та ВДП, у яких дуже різні політичні програми, вже провели переговори в п'ятницю і дали зрозуміти, що здатні досягти деякої форми консенсусу в більшій коаліції.

Нагадаємо, на федеральних виборах ХДС/ХСС отримали рекордно малу підтримку - 24,1%, поступившись першістю соціал-демократам. У той же час, лідер ХДС Армін Лашет ще сподівається сформувати коаліцію формату "Ямайка" - із "Зеленими" та вільними демократами.

Другий з лідерів блоку - Маркус Зьодер, який очолює Християнсько-соціальний союз, молодшого партнера ХДС, заявив, що найкращі шанси сформувати уряд має лідер СДПН Олаф Шольц.

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