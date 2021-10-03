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Победители выборов в Германии начинают переговоры о коалиции

Воскресенье, 3 октября 2021, 11:29

Основные политические партии Германии - левоцентристская СДПГ и консервативный блок ХДC/ХСС - в воскресенье начнут отдельные переговоры с парой других партий о возможных сценариях трехсторонней коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Встречи проходят через неделю после выборов, на которых социал-демократы содержали победу, а христианские демократы получили худший результат в своей истории.

Несмотря на то, что СДПГ получила наибольшее количество голосов, каждая из двух партий может, в принципе, возглавить коалицию и получить большинство в парламенте только при поддержке "Зеленых" и Свободных демократов.

В воскресенье представители СДПГ проведут двусторонние переговоры поочередно с "Зелеными" и СвДП. Консервативный блок ХДС/ХСС должен провести переговоры с СвДП, с которой он в прошлом уже формировал коалицию, позднее в воскресенье.

"Зеленые" и СвДП, у которых очень разные политические программы, уже провели переговоры в пятницу и дали понять, что способны достичь некоторой формы консенсуса в более крупной коалиции.

Напомним, на федеральных выборах ХДС/ХСС получили рекордно низкую поддержку - 24,1%, уступив первенство социал-демократам. В то же время, лидер ХДС Армин Лашет еще надеется сформировать коалицию формата "Ямайка" - с "Зелеными" и свободными демократами.

Второй из лидеров блока - Маркус Зёдер, возглавляющий Христианско-социальный союз, младшего партнера ХДС, заявил, что наилучшие шансы сформировать правительство имеет лидер SPD Олаф Шольц.

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