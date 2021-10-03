Хозяину квартиры в Тбилиси, где скрывался Саакашвили, предъявлены обвинения

Прокуратура Грузии в воскресенье выдвинула обвинения владельцу квартиры в Тбилиси, где скрывался бывший президент Михаил Саакашвили.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте прокуратуры.

Обвинение предъявлено гражданину Грузии Е. Ц. по статье "сокрытие преступлений".

По данным прокуратуры, подозреваемый знал, что Саакашвили разыскивали сотрудники правоохранительных органов Грузии за совершение тяжкого преступления, однако, несмотря на это, предоставил ему свою квартиру в Тбилиси.

В прокуратуре отмечают, что мужчина был задержан 1 октября, ему грозит срок тюремного заключения от 1 до 4 лет.

В прокуратуре также сообщили, что в связи с фактом незаконного нарушения границы Михаилом Саакашвили в МВД расследование ведется по статье 344 (незаконная перевозка мигрантов через государственную границу Грузии или (и) создание соответствующих условий для незаконного пребывания в Грузии) Уголовного кодекса Грузии.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября, но официальные обвинения в нарушении границы ему пока не предъявлены.

Напомним, местные выборы в Грузии выиграла правящая партия "Грузинская мечта" - 46,56% голосов. Второе место заняла оппозиционная партия "Единое национальное движение" соратников Михаила Саакашвили - 30,7%.

Результат выборов вполне приемлем для правящей партиию По договоренности, которая была заключена ранее между властью и оппозицией при посредничестве ЕС, в случае падения рейтингов на местных выборах ниже 43% власть должна была согласиться на проведение досрочных парламентских выборов.

Как известно, накануне выборов Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку. Полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили.

Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

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