Суд в Італії відклав рішення про екстрадицію Пучдемона до вироку європейських судів

Апеляційний суд італійського міста Сассарі на Сардинії прийняв рішення призупинити процес екстрадиції колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона до рішення європейських судів про його імунітет.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Рішення суду означає, що Пучдемон буде повністю вільною людиною в Італії і не може бути виданий Іспанії.

Пучдемон прибув на засідання суду з Брюсселя. Він не робив жодних заяв після винесення рішення, але скликав пресконференцію на вечір понеділка.

Біля будівлі суду на нього чекали колишні радники Клара Понсаті і Тоні Комін, які без проблем прибули на Сардинію.

Сьогодні вранці суддя Верховного суду Іспанії Пабло Лларена поінформував суд Сардинії, що ситуація з європейськими ордерами на арешт, виданими ним на Коміна і Понсаті, така ж, як і у Пучдемона, тобто вони повністю актуальні.

Незадовго до суду в Сассарі Пучдемон звернувся до Суду ЄС з клопотанням про відновлення його імунітету як члена Європейського парламенту, що перебуває під тимчасовою правовим захистом. Європарламент зняв недоторканність з Пучдемона в березні на прохання Іспанії.

У липні Суд ЄС відмовив в тимчасовій правовий захист, що означає, що зараз Пучдемон не користується депутатською недоторканністю. Тоді суд підкреслив, що загрози арешту немає, оскільки іспанська прокуратура оголосила про призупинення дії ордера на арешт.

Насправді, однак, цей ордер на арешт все ще діє, тому Пучдемон був заарештований на Сардинії 23 вересня. Суддя ухвалив його звільнити через 24 години, пославшись на його статус євродепутата.

Іспанія вимагає від Італії негайної екстрадиції Пучдемона, щоб він постав перед іспанськими судами за звинуваченнями, пов'язаними з незаконним референдумом 2017 року.