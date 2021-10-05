Вашингтон обещает продолжать противодействие "Северному потоку-2"

В Госдепартаменте США заявили о неизменности позиции Вашингтона, который намерен и в дальнейшем противодействовать "Северному потоку-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Наша политика, как мы очень четко объяснили, в том числе в контексте объявления совместного заявления с Германией несколько месяцев назад, мы продолжаем выступать против этого газопровода", - сказал он.

По его словам, США и дальше считают, что это геополитическим проектом Российской Федерации.

Как отметил представитель, США и дальше будут проводить пересмотр и применять закон о санкциях против этого проекта.

Nord Stream 2 AG ранее заявила, что начала заполнять один из двух своих трубопроводов природным газом для испытаний.

Ранее один из европейских партнеров "Газпрома" в проекте "Северный поток-2" заявил, что сертификация газопровода задержится настолько, что он не сможет помочь восполнить запасы газа этой зимой.

Хотя газопровод длиной 1200 километров технически завершен, он должен пройти сертификацию у немецкого регулятора. Этот процесс, который начался 8 сентября, может занять до четырех месяцев.

С начала 2021 года цены на природный газ в Европе выросли более чем втрое.

Какие последствия это может иметь, читайте в статье руководителя департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко На пороге зимнего кризиса: чем грозит Европе рекордный рост цен на газ.