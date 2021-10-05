У МЗС розповіли про зустріч з новим послом Грузії щодо Саакашвілі

4 жовтня заступник глави МЗС України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі – на зустрічі обговорили і затримання експрезидента Михеїла Саакашвілі.

Про це повідомила пресслужба МЗС 5 жовтня вранці, пише "Європейська правда".

Боднар порушив питання про затримання в Грузії громадянина України Михеїла Саакашвілі, наголосив на необхідності повного дотримання його законних прав та інтересів, зазначили в міністерстві.

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Він подякував грузинській стороні за надання дозволу на відвідання 4 жовтня Саакашвілі українським консулом для надання йому консульської і правової допомоги.

Георгій Закарашвілі запевнив у готовності докласти максимальних зусиль для активного розвитку двостороннього співробітництва України та Грузії, поінформував про обставини та підстави затримання Саакашвілі в Грузії.

Крім того, співрозмовники обговорили актуальні питання відносин України та Грузії, регіональну безпеку.

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Вони підтвердили необхідність посилення взаємодії задля протидії спільним безпековим викликам.

Саакашвілі наразі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після прибуття в Грузію та затримання 1 жовтня.

Він оголосив голодування, і, за словами його адвоката, швидше за все, відмовиться від видачі Україні.

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