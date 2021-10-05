В МИД рассказали о встрече с новым послом Грузии по Саакашвили
4 октября заместитель главы МИД Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Грузии в Украине Георгия Закарашвили - на встрече обсудили и задержание экс-президента Михеила Саакашвили.
Об этом сообщила пресс-служба МИД 5 октября утром, пишет "Европейская правда".
Боднар поднял вопрос о задержании в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили, отметил необходимость полного соблюдения его законных прав и интересов, отметили в министерстве.
Он поблагодарил грузинскую сторону за предоставление разрешения на посещение 4 октября Саакашвили украинским консулом для оказания ему консульской и правовой помощи.
Георгий Закарашвили заверил в готовности приложить максимальные усилия для активного развития двустороннего сотрудничества Украины и Грузии, сообщил об обстоятельствах и основаниях задержания Саакашвили в Грузии.
Кроме того, собеседники обсудили актуальные вопросы отношений Украины и Грузии, региональную безопасность.
Они подтвердили необходимость усиления взаимодействия для противодействия общим вызовам.
Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен по прибытии в Грузию и после задержания 1 октября.
Он объявил голодовку, и, по словам его адвоката, скорее всего, откажется от выдачи Украине.
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