В МИД рассказали о встрече с новым послом Грузии по Саакашвили

4 октября заместитель главы МИД Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Грузии в Украине Георгия Закарашвили - на встрече обсудили и задержание экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщила пресс-служба МИД 5 октября утром, пишет "Европейская правда".

Боднар поднял вопрос о задержании в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили, отметил необходимость полного соблюдения его законных прав и интересов, отметили в министерстве.

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Он поблагодарил грузинскую сторону за предоставление разрешения на посещение 4 октября Саакашвили украинским консулом для оказания ему консульской и правовой помощи.

Георгий Закарашвили заверил в готовности приложить максимальные усилия для активного развития двустороннего сотрудничества Украины и Грузии, сообщил об обстоятельствах и основаниях задержания Саакашвили в Грузии.

Кроме того, собеседники обсудили актуальные вопросы отношений Украины и Грузии, региональную безопасность.

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Они подтвердили необходимость усиления взаимодействия для противодействия общим вызовам.

Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен по прибытии в Грузию и после задержания 1 октября.

Он объявил голодовку, и, по словам его адвоката, скорее всего, откажется от выдачи Украине.

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