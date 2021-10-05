Президент Північної Македонії вперше за 30 років здійснить візит у Грецію

Президент Північної Македонії Стево Пендаровскі у вівторок і в середу відвідає Грецію з історичним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Візит відбудеться на запрошення президентки Греції Катерини Сакелларопулу. Пендаровскі також зустрінеться з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і мером Афін Костасом Бакогіаннісом.

Цей візит до Греції стане першим візитом македонського президента з моменту здобуття країною незалежності в 1991 році.

Пендаровскі вважає угоду про зміну назви Македонії на Північну Македонію в 2018 році хорошим компромісом між обома країнами

В лютому 2019 року Македонія офіційно змінила назву на вимогу Греції. Скоп'є погодилось на перейменування в обмін на те, що Афіни перестануть перешкоджати зусиллям щодо вступу в НАТО і Євросоюз.

Коли Пендаровскі був обраний президентом, він поставив за мету приєднання країни до ЄС і НАТО, і Північна Македонія стала членом військового альянсу в березні 2020 року.

Греція роками блокувала членство Македонії, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.