Північна Македонія погодилась прибрати згадки про "болгарських фашистів" задля вступу до ЄС

Північна Македонія погодилася вилучити з написів на пам’ятниках та підручників згадки про "болгарську фашистську окупацію", що є одним з компромісів для розблокування перемовин про вступ країни до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Як повідомив прем’єр Зоран Заєв, зміни відбудуться згідно з угодою із Болгарією. Він зазначив, що фашизм не повинен мати етнічного виміру і написи на меморіалах та тексти в підручниках будуть змінені "в дусі дружби, співпраці та добросусідства".

"Ніде в Європі не згадується назва нації - згадується фашистський окупант", - зазначив Зоран Заєв.

Він розповів також про інші напрямки, де можливі зрушення для розблокування перемовин. Зокрема, Північна Македонія готова запропонувати Болгарії стати другою країною, яка охоронятиме македонське небо, окрім Греції, яка є першим партнером у цій сфері. Також потрібно буде узгодити коротку назву Північної Македонії, відсутність територіальних претензій, відмову від наполягання щодо реєстрації македонської меншини в Болгарії та запобігання мові ворожнечі.

Як відомо, суперечки Болгарії та Північної Македонії з приводу національної ідентичності та мови є однією з головних перешкод для євроінтеграції Північної Македонії. У листопаді 2020 року Болгарія через це заблокувала початок переговорів про її вступ до ЄС.

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Софія вважає мову свого сусіда діалектом болгарської мови, хоча і визнає, що мова сусідньої країни була змінена під сербським впливом в Югославії після 1947 року. Також серед вимог - щоб Скоп'є не висувало претензій щодо визнання македонської меншини в Болгарії.

Попри зусилля для розблокування переговорів, в кінці червня Болгарія знову заявила, що не готова погодитись на початок переговорів про членство Північної Македонії. Як наслідок, блокуються перемовини і для Албанії, тому що інші країни ЄС наполягають, що питання цих двох країн потрібно розглядати разом.

Раніше країні довелося змінити назву "Македонія" на Республіка Північна Македонія, щоб завершити тривалу суперечку із Грецією. Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

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