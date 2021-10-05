Президент Северной Македонии впервые за 30 лет посетит с визитом Грецию

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски во вторник и в среду посетит Грецию с историческим визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Визит состоится по приглашению президента Греции Екатерины Сакелларопулу. Пендаровски также встретится с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и мэром Афин Костасом Бакогианнисом.

Этот визит в Грецию станет первым визитом македонского президента с момента обретения страной независимости в 1991 году.

Пендаровски считает соглашение об изменении названия Македонии на Северную Македонию в 2018 году хорошим компромиссом между обеими странами

В феврале 2019 года Македония официально сменила название по требованию Греции. Скопье согласилось на переименование в обмен на то, что Афины перестанут препятствовать усилиям по вступлению страны в НАТО и Евросоюз.

Когда Пендаровски был избран президентом, он поставил целью присоединения страны к ЕС и НАТО, и Северная Македония стала членом военного альянса в марте 2020 года.

Греция годами блокировала членство Македонии, считая, что ее название содержит территориальные претензии.