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Президент Северной Македонии впервые за 30 лет посетит с визитом Грецию

Вторник, 5 октября 2021, 12:22

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски во вторник и в среду посетит Грецию с историческим визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Визит состоится по приглашению президента Греции Екатерины Сакелларопулу. Пендаровски также встретится с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и мэром Афин Костасом Бакогианнисом.

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Этот визит в Грецию станет первым визитом македонского президента с момента обретения страной независимости в 1991 году.

Пендаровски считает соглашение об изменении названия Македонии на Северную Македонию в 2018 году хорошим компромиссом между обеими странами

В феврале 2019 года Македония официально сменила название по требованию Греции. Скопье согласилось на переименование в обмен на то, что Афины перестанут препятствовать усилиям по вступлению страны в НАТО и Евросоюз.

Когда Пендаровски был избран президентом, он поставил целью присоединения страны к ЕС и НАТО, и Северная Македония стала членом военного альянса в марте 2020 года.

Греция годами блокировала членство Македонии, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

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Северная Македония Греция
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