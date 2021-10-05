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У Франції в'язень захопив у заручники двох охоронців тюрми

Вівторок, 5 жовтня 2021, 13:14

У в'язниці на північному заході Франції один із в'язнів взяв в заручники двох охоронців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ouest France.

Захоплення заручників сталося у в'язниці в Конд-сюр-Сарт в департаменті Орн, приблизно в 250 км на захід від Парижа.

Французька влада заявила, що зараз ведуться переговори, щоб спробувати забезпечити звільнення заручників. Також повідомляється, що один із захоплених охоронців отримали поранення правого ока.

У в'язницю відправлені додаткові сили поліції.

За даними французьких ЗМІ, заручників захопив 33-річний Софьян Расмук, який відбуває тривалий термін за згвалтування і вбивство. Він прибув в цю в'язницю місяць тому.

Востаннє подібний інцидент із захопленням заручників у Франції траплявся й1 червня 2019 року. Тоді в'язень також захопив двох охоронців, вони буди звільнені через п'ять годин переговорів.

Нагадаємо у липні у Швеції в’язні захопили наглядачів тюрми і вимагали вертоліт і піцу як викуп.

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Франція кримінал
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