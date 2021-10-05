Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Во Франции заключенный захватил в заложники двух охранников тюрьмы

Вторник, 5 октября 2021, 13:14

В тюрьме на северо-западе Франции один из заключенных взял в заложники двух охранников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ouest France.

Захват заложников произошло в тюрьме в Конд-сюр-Сарт в департаменте Орн, примерно в 250 км к западу от Парижа.

Французские власти заявили, что сейчас ведутся переговоры, чтобы попытаться обеспечить освобождение заложников. Также сообщается, что один из захваченных охранников получил ранение правого глаза.

В тюрьму отправлены дополнительные силы полиции.

По данным французских СМИ, заложников захватил 33-летний Софьян Расмук, который отбывает длительный срок за изнасилование и убийство. Он прибыл в эту тюрьму месяц назад.

Последний раз подобный инцидент с захватом заложников во Франции случался 11 июня 2019. Тогда узник также захватил двух охранников, их освободили через пять часов переговоров.

Напомним, в июле в Швеции узники захватили надзирателей тюрьмы и требовали вертолет и пиццу как выкуп.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция криминал
powered by lun.ua

Статьи

Украинский вопрос в немецких выборах: чего ждать Киеву от новой коалиции

Какой будет позиция Германии в отношении Украины? Не будет ли означать отход Ангелы Меркель от большой политики конец европейского единства по Украине?
5 октября 2021 — Мария Коваль-Гончар, для Европейской правды

Аграрная асимметрия: что нужно изменить в правилах экспорта из Украины в ЕС

Украина все еще не имеет доступа на рынок ЕС по многим видам агропродукции. Размер квот и пошлин здесь просто не имеет значения (укр.)
5 октября 2021 — Владимир Лапа, Ukrainian Agribusiness Club

Спасти Саакашвили: может ли Украина вытащить политика из грузинской тюрьмы

Есть ли реальные механизмы выдачи заключенного Саакашвили Украине? Чисто юридически - да. Но есть несколько "но".
4 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Юрий Панченко, Европейская правда