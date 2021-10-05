Во Франции заключенный захватил в заложники двух охранников тюрьмы

В тюрьме на северо-западе Франции один из заключенных взял в заложники двух охранников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ouest France.

Захват заложников произошло в тюрьме в Конд-сюр-Сарт в департаменте Орн, примерно в 250 км к западу от Парижа.

Французские власти заявили, что сейчас ведутся переговоры, чтобы попытаться обеспечить освобождение заложников. Также сообщается, что один из захваченных охранников получил ранение правого глаза.

В тюрьму отправлены дополнительные силы полиции.

По данным французских СМИ, заложников захватил 33-летний Софьян Расмук, который отбывает длительный срок за изнасилование и убийство. Он прибыл в эту тюрьму месяц назад.

Последний раз подобный инцидент с захватом заложников во Франции случался 11 июня 2019. Тогда узник также захватил двух охранников, их освободили через пять часов переговоров.

Напомним, в июле в Швеции узники захватили надзирателей тюрьмы и требовали вертолет и пиццу как выкуп.