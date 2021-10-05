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З’явилось нове відео затримання Саакашвілі в Грузії

Вівторок, 5 жовтня 2021, 14:07

У мережі з’явилося нове відео із затриманням в Тбілісі колишнього президента країни Михеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Тривалість відео – всього 22 секунди. Судячи з усього, воно зняте в квартирі в Тбілісі, де деякий час перебував Саакашвілі, перш ніж його затримали.

На кадрах видно, як на Саакашвілі одягають кайданки. Він не чинить опору, а правоохоронці не застосовують сили щодо нього. У якийсь момент Саакашвілі випиває склянку рідини, яку бере зі столу.

Напередодні виборів Саакашвілі повернувся до Грузії та потрапив за ґрати 1 жовтня.

Згодом поліція оприлюднила відео із його затриманням, де він намагався демонструвати, що не засмучений таким розвитком подій

За даними грузинської прокуратури, Саакашвілі в'їхав в країну 29 вересня. Він перетнув кордон Грузії, сховавшись у трейлері.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним в Грузії за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

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Після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство.

Грузинський уряд категорично спростував можливість передачі Саакашвілі Україні для відбування покарання в українській в’язниці.

Читайте також - Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці

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