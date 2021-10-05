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Парламент Румынии объявил вотум недоверия правительству

Вторник, 5 октября 2021, 15:28

Парламент Румынии во вторник проголосовал за вотум недоверия правительству премьер-министра Флорина Кыцу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

Голосование за вотум недоверия инициировала оппозиционная Социал-демократическая партия (PSD). Решение поддержал 281 депутат, тогда как минимально были необходимы 234 голоса.

За вотум не голосовали центристская USR Plus, которая вышла из коалиции, а также партия UDMR, которая выражает интересы венгерского меньшинства.

Министры USR Plus ушли в отставку в начале сентября после того, как Кыцу уволил их министра юстиции из-за спора о фонде регионального развития, и заявили, что коалиция может продолжать действовать с другим премьер-министром.

Кицу поддержала Либеральная партия, его также поддерживает президент Йоханнис.

Лидер PSD Марсель Чолаку ранее заявлял, что его партия целью требовать досрочные выборы. Однако внеочередные выборы маловероятны - для них нужно, чтобы парламент последовательно отклонил два предложенных состава правительства в течение 60 дней.

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Румыния
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