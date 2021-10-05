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Україна до кінця року внесе до Генасамблеї ООН оновлені резолюції по Криму

Вівторок, 5 жовтня 2021, 15:40

Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини і мілітаризації тимчасово окупованого Криму.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"До кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї ООН оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації окупованого півострова", - сказав Зеленський під час спілкування з пресою разом з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

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Нагадаємо,  під час виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні президент Зеленський подякував 46 державам та міжнародним організаціям, які взяли участь у першому саміті Кримської платформи.

Водночас він згадав, що ООН проігнорувала цей майданчик.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звинуватив ООН у захисті інтересів "окремих держав", які порушують міжнародне право, через неучасть представників організації у саміті Кримської платформи.

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ООН Зеленський Крим
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