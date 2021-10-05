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Украина до конца года внесет в Генассамблею ООН обновленные резолюции по Крыму

Вторник, 5 октября 2021, 15:40

Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций обновленные резолюции по ситуации с правами человека и милитаризации временно оккупированного Крыма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"До конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова", - сказал Зеленский во время общения с прессой вместе с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

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Напомним, во время выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре президент Зеленский поблагодарил 46 государств и международных организаций, которые приняли участие в первом саммите Крымской платформы.

В то же время он упомянул, что ООН проигнорировала эту площадку.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил ООН в защите интересов "отдельных государств", которые нарушают международное право, из-за неучастия представителей организации в саммите Крымской платформы.

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ООН Зеленский Крым
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