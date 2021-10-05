Іспанія планує підвищити зарплату всім держслужбовцям на 2%

Уряд Іспанії планує підвищити зарплату всім державним службовцям на 2% в 2022 році на тлі зростання споживчих цін.

Про намір уряду повідомило у вівторок джерело в міністерстві з питань бюджету, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Підвищення заробітної плати має затвердити уряд, а потім парламент до кінця цього року як частину законопроєкту про державний бюджет на наступний рік.

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Останні дані статистичного інституту INE минулого тижня показали, що 12-місячний рівень інфляції досягнув 13-річного максимуму в Іспанії.

Уряд заявляє, що зростання цін має тимчасовий характер, але Банк Іспанії попередив про вторинні ефекти, такі як підвищення заробітної плати, які можуть привести до збереження інфляції.

У вересні мінімальна заробітна плата в Іспанії була підвищена на 1,6%, і уряд планує подальше підвищення на 2022 рік.

Тим часом державні пенсії повинні бути збільшені з 1 січня, щоб відповідати середньому рівню інфляції в 2021 році.