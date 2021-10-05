Испания планирует повысить зарплату всем госслужащим на 2%

Правительство Испании планирует повысить зарплату всем государственным служащим на 2% в 2022 году на фоне роста потребительских цен.

О намерении правительства сообщил во вторник источник в министерстве по вопросам бюджета, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Повышение заработной платы должно утвердить правительство, а затем парламент до конца этого года - как часть законопроекта о государственном бюджете на следующий год.

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Последние данные статистического института INE на прошлой неделе показали, что 12-месячный уровень инфляции достиг 13-летнего максимума в Испании.

Правительство заявляет, что рост цен носит временный характер, но Банк Испании предупредил о вторичных эффектах, таких как повышение заработной платы, которые могут привести к сохранению инфляции.

В сентябре минимальная заработная плата в Испании была повышена на 1,6%, и правительство планирует дальнейшее повышение на 2022 год.

Между тем государственные пенсии должны быть увеличены с 1 января, чтобы соответствовать среднему уровню инфляции в 2021 году.