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Brexit: ЄС запропонує Британії нові пропозиції щодо торгівлі з Північною Ірландією

Четвер, 7 жовтня 2021, 17:54

Європейський союз наступного тижня оголосить нові пропозиції щодо Протоколу для Північної Ірландії, який є частиною угоди про Brexit.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Шефчович висловив надію, що пропозиції стануть основою для інтенсивних переговорів з Великою Британією.

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Протокол дозволить уникнути жорсткого кордону на острові Ірландія, зберігаючи Північну Ірландію на єдиному ринку товарів ЄС. Але профспілки стверджують, що він створює торговельний кордон між Британією і Північною Ірландією.

Вони кажуть, що це підриває конституційне положення Північної Ірландії як частини Британії.

Шефчович сказав на заході в Дубліні, що він сподівається, що переговори почнуться до кінця жовтня. За його словами, пропозиції будуть "дуже далекосяжними" і він сподівається, що вони будуть сприйняті позитивно.

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"Я вважаю, що пакет практичних рішень, який ми пропонуємо, був би привабливим для Північної Ірландії і, я сподіваюся, буде підтриманий більшістю зацікавлених сторін в Північній Ірландії", - сказав він.

Нагадаємо, Лондон пригрозив призупинити виконання протоколу щодо Північної Ірландії в односторонньому порядку, якщо Брюссель не погодиться його переглядати.

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