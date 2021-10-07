Brexit: ЕС предложит Британии новые предложения по торговле с Северной Ирландией
Европейский Союз на следующей неделе объявит новые предложения по Протоколу для Северной Ирландии, который является частью соглашения о Brexit.
Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Шефчович выразил надежду, что предложения станут основой для интенсивных переговоров с Великобританией.
Протокол позволит избежать жесткой границы на острове Ирландия, сохраняя Северную Ирландию на едином рынке товаров ЕС. Но профсоюзы утверждают, что он создает торговую границу между Британией и Северной Ирландией.
Они говорят, что это подрывает конституционное положение Северной Ирландии как части Великобритании.
Шефчович сказал на мероприятии в Дублине, что он надеется, что переговоры начнутся до конца октября. По его словам, предложения будут "очень далеко идущими" и он надеется, что они будут восприняты положительно.
"Я считаю, что пакет практических решений, который мы предлагаем, был бы привлекательным для Северной Ирландии и, я надеюсь, будет поддержан большинством заинтересованных сторон в Северной Ирландии", - сказал он.
Напомним, Лондон пригрозил приостановить исполнение протокола по Северной Ирландии в одностороннем порядке, если Брюссель не согласится его пересматривать.
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