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В Греции с субботы ослабят ряд коронавирусных ограничений

Пятница, 8 октября 2021, 12:37

С субботы в Греции рестораны, театры и кинотеатры смогут работать на полную мощность без соблюдения ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В ресторанах ослабление будет распространяться только на учреждения, определенные как свободные от Covid (куда допускаются только полностью вакцинированные клиенты).

В ресторанах, которые допускают невакцинированных клиентов, определенные ограничения останутся.

Другие мероприятия, которые вступят в силу в субботу, - это прекращение жестких ограничений в районах с высокой вирусной нагрузкой и дальнейшее ослабление медицинских ограничений в барах и клубах для тех, кто полностью вакцинирован.

Ночной комендантский час и запрет на музыку, введенные в регионах, которые на эпидемиологической карте Греции "покраснели", отменяются, и гражданам в этих районах, привитым или нет, нужно будет только носить маску и соблюдать социальной дистанции.

Как сообщалось, Италия увеличила максимально разрешенное количество посетителей на культурных и спортивных площадках, продолжая постепенное ослабление ограничений COVID-19 для тех, кто может предъявить документы об иммунитете от этой болезни. Ослабления вступают в силу с 11 октября.

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Греция
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