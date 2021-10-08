Полиция Дании конфисковала роскошный спорткар за превышение скорости: ехал 236 км/ч

Полиция Дании конфисковала роскошный автомобиль после того, как его нового владельца поймали на превышении скорости, когда он ехал домой из Германии в Норвегию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Правоохранители зафиксировали, как мужчина, гражданин Ирака, проживающий в Норвегии, в четверг ехал со скоростью 236 км/ч на своем Lamborghini Huracan по участку шоссе, где максимальная скорость разрешена 130 км/ч.

Согласно новому закону, полиция Дании может конфисковывать автомобили безрассудных водителей и продавать их с аукциона, а деньги поступают в государственную казну.

Газета Nordjyske сообщила, что мужчина купил машину несколькими часами ранее в Германии за 2 миллиона крон (310 000 долларов).

В полиции рассказали, что владелец был "немного раздражен", когда его машину изымали.

Владелец автомобиля также будет оштрафован за превышение скорости.