ЄС введе нові санкції проти режиму в Білорусі в середині листопада - ЗМІ

Євросоюз введе нові санкції проти білоруського режиму через міграційний шантаж країн ЄС у середині листопада.

Про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

"Дипломати ЄС домовилися минулого тижня розширити критерії санкцій для Білорусі, включивши до них "незаконне перетинання" зовнішніх кордонів держави-члена ЄС та "контрабанду незаконних товарів на територію держави-члена". 5-й пакет санкцій повинен надійти до середини листопада", - написав журналіст.

EU diplomats agreed last week to expand the sanctions criteria for #Belarus to include "illegal crossing" of the external borders of an EU member state & "smuggling of illegal goods into the territory of a Member State”. the 5th package of sanctions should come mid-Nov. 🇵🇱🇱🇹🇱🇻