Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ЄС введе нові санкції проти режиму в Білорусі в середині листопада - ЗМІ

Понеділок, 1 листопада 2021, 12:49

Євросоюз введе нові санкції проти білоруського режиму через міграційний шантаж країн ЄС у середині листопада.

Про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

"Дипломати ЄС домовилися минулого тижня розширити критерії санкцій для Білорусі, включивши до них "незаконне перетинання" зовнішніх кордонів держави-члена ЄС та "контрабанду незаконних товарів на територію держави-члена". 5-й пакет санкцій повинен надійти до середини листопада", - написав журналіст.

Лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі 22 жовтня погодились, що ЄС готовий до нових санкцій щодо режиму Лукашенка у зв’язку з міграційною кризою.

Польща і Литва закликали ЄС виступили  ініціаторами нових санкцій проти Білорусі. Саме на кордонах цих двох країн скупчилося найбільше нелегальних мігрантів, що прямують з Білорусі.

У Литві також хочуть санкцій проти авіакомпаній, які доставляють мігрантів у Мінськ.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявляв, що ЄС готовий ввести санкції щодо білоруського національного перевізника "Белавіа" через наплив мігрантів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
санкції
powered by lun.ua

Статті

Не тільки через Ватикан: як у Італії зірвали ухвалення закону про права ЛГБТ+

Уперше в історії республіки Ватикан відправив офіційну ноту до парламенту Італії та відкрито втрутився у законодавчий процес.
1 листопада 2021 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Саакашвілі не врятував: опозиція всуху програла вибори у Грузії, але продовжить боротьбу

Грузинська влада знову святкує перемогу – Центрвиборчком фіксує її перевагу навіть у містах, де лідирувала опозиція. Це має стати поштовхом до нового протистояння.
31 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза

РФ активно використовує нинішню енергетичну кризу, розпочавши газовий шантаж європейських країн. Чи здатна Європа протистояти цьому тиску?
29 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда