ЕС введет новые санкции против режима в Беларуси в середине ноября - СМИ

Евросоюз введет новые санкции против белорусского режима из-за миграционного шантажа стран ЕС в середине ноября.

Об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

"Дипломаты ЕС договорились на прошлой неделе расширить критерии санкций для Беларуси, включив в них "незаконное пересечение" внешних границ государства-члена ЕС и "контрабанду незаконных товаров на территорию государства-члена". 5-й пакет санкций должен поступить до середины ноября", - написал журналист.

