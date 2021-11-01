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ЕС введет новые санкции против режима в Беларуси в середине ноября - СМИ

Понедельник, 1 ноября 2021, 12:49

Евросоюз введет новые санкции против белорусского режима из-за миграционного шантажа стран ЕС в середине ноября.

Об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

"Дипломаты ЕС договорились на прошлой неделе расширить критерии санкций для Беларуси, включив в них "незаконное пересечение" внешних границ государства-члена ЕС и "контрабанду незаконных товаров на территорию государства-члена". 5-й пакет санкций должен поступить до середины ноября", - написал журналист.

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе 22 октября согласились, что ЕС готов к новым санкциям в отношении режима Лукашенко в связи с миграционным кризисом.

Польша и Литва призвали ЕС выступить инициаторами новых санкций против Беларуси. Именно на границах этих двух стран скопилось больше всего нелегальных мигрантов, следующих из Беларуси.

В Литве также хотят санкций против авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Минск.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявлял, что ЕС готов ввести санкции в отношении белорусского национального перевозчика "Белавиа" из-за наплыва мигрантов.

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