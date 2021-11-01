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У Польщі затримали українця за перевезення нелегальних мігрантів

Понеділок, 1 листопада 2021, 13:46

Серед чотирьох осіб, затриманих минулої доби за перевезення нелегальних мігрантів від білорусько-польського кордону далі вглиб ЄС, є один громадянин України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24, наводячи заяву Елжбети Заборовської з пресслужби поліції Підляського воєводства. 

Водії, яких впіймали з нелегальними мігрантами, перевозили загалом 10 людей.  

У населеному пункті Соболево зупинили Mercedes з громадянином Польщі за кермом і трьома пасажирами-афганцями. У Стадниках зупинили водія-громадянина Йорданії, що перевозив двох турків. В населеному пункті Щити-Дзенцьолово у Volkswagen з водієм-громадянином В’єтнаму виявили двох курдів. Українця-водія Toyota зупинили в місті Більськ-Підляський. У машині, як повідомляється, було троє пасажирів-курдів. 

"Усі люди, яких перевозили, знаходились у нашій країні незаконно; їх передали співробітникам прикордонної служби. Водіїв затримано за сприяння мігрантам у незаконному перетині кордону",  - зазначила Елжбета Заборовська. 

За неділю 31 жовтня польські прикордонники зафіксували 470 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі. Щодо 87 людей видали накази покинути територію країни, а решті спроб запобігли. 

Загалом з початку серпня прикордонники зафіксували вже понад 28,5 тисяч спроб незаконно перейти кордон з території Білорусі.

Про схожі випадки повідомляли в середині жовтня. 19 жовтня зазнав аварії мікоавтобус на чеських номерах з водієм-українцем, у ньому виявили 15 нелегалів. 

17 жовтня затримали громадянина України, який перевозив у вантажівці майже три десятки нелегальних мігрантів з Іраку.

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Польща Білорусь мігранти
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