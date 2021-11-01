В аварії потягів у Солсбері постраждали 13 осіб, лінія закрита на кілька днів

В результаті зіткнення потягів поблизу британського міста Солсбері за останніми даними постраждали 13 людей.

Про це пише The Times, повідомляє "Європейська правда".

Аварія сталася трохи близько 19:00 у неділю, коли вагон зійшов з рейок біля в’їзду в тунель поблизу станції Солсбері після наїзду на предмет. Потім другий потяг зіткнувся з першим.

Очікується, що перебої на лінії триватимуть кілька днів. Більшість ліній, що обслуговують місто Вілтшир, заблоковані і залишаться закритими принаймні до кінця четверга.

Британська транспортна поліція повідомила, що загиблих в аварії не було, але 13 людей були доставлені до лікарні Солсбері. Троє постраждалих залишаються під наглядом лікарів, їх стан стабільний. Серед постраждалих є машиніст одного з потягів, його довелося вирізати з кабіни.

Представник Network Rail Мартін Фробішер сказав, що ще зарано говорити про причини аварії, зазначивши, що на ранніх етапах розслідування було "багато суперечливої ​​інформації".

Пожежно-рятувальна служба повідомила, що допомогла евакуювати близько 100 людей з місця події.

Залізничні аварії у Британії трапляються рідко, але за останнє десятиліття було кілька смертельних інцидентів. У серпні минулого року 3 людей загинули і 6 отримали поранення, коли рейс з Абердіна до Глазго врізався в зсув, викликаний сильним дощем.

У квітні 2016 року 42 пасажири і 6 співробітників отримали поранення в результаті зіткнення потягів на станції Плімут.