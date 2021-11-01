В аварии поездов в Солсбери пострадали 13 человек, линия закрыта на несколько дней

В результате столкновения поездов вблизи британского города Солсбери по последним данным пострадали 13 человек.

Об этом пишет The Times, сообщает "Европейская правда".

Авария произошла около 19:00 в воскресенье, когда вагон сошел с рельсов у въезда в тоннель близ станции Солсбери после наезда на предмет. Затем второй поезд столкнулся с первым.

Ожидается, что перебои на линии будут продолжаться несколько дней. Большинство линий, обслуживающих город Уилтшир, заблокированы и останутся закрытыми по крайней мере до конца четверга.

Британская транспортная полиция сообщила, что погибших в аварии не было, но 13 человек были доставлены в больницу Солсбери. Трое пострадавших остаются под наблюдением врачей, их состояние стабильно. Среди пострадавших есть машинист одного из поездов, его пришлось вырезать из кабины.

Представитель Network Rail Мартин Фробишер сказал, что еще рано говорить о причинах аварии, отметив, что на ранних этапах расследования было "много противоречивой информации".

Пожарно-спасательная служба сообщила, что помогла эвакуировать около 100 человек с места происшествия.

Железнодорожные аварии в Британии случаются редко, но в последнее десятилетие было несколько смертельных инцидентов. В августе прошлого года 3 человека погибли и 6 получили ранения, когда рейс из Абердина в Глазго врезался в оползень, вызванный сильным дождем.

В апреле 2016 года 42 пассажира и 6 сотрудников получили ранения в результате столкновения поездов на станции Плимут.