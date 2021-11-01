Ryanair відновлює рейси з Харкова
Авіакомпанія Ryanair відновлює рейси за аеропорту Харкова до низки європейських міст.
Про це йдеться у заяві на Facebook-сторінці аеропорту, повідомляє "Європейська правда".
Рейси відновлюються цього тижня до трьох польських міст – Варшави, Познані та Кракова. Вони виконуватимуться двічі на тиждень.
Також з Харкова пропонуються рейси до Будапешта, Вільнюса та Мілана, теж із частотою двічі на тиждень.
Раніше в Ryanair заявляли, що планують "агресивне розширення" в Україні після її приєднання до угоди про "відкрите небо" з ЄС.
12 жовтня Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо".
Більше про деталі впровадження "відкритого неба" читайте в матеріалі Секрети "відкритого неба": що змінить та чим загрожує авіаційна угода з ЄС
Також дивіться пояснення у відеоблозі ЄвроПравди Лоукости та відкрите небо: все про майбутні зміни в авіасполученні з ЄС