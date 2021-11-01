Латвия получила аппараты ИВЛ и другую помощь от стран ЕС на фоне вспышки COVID

Латвия, борющаяся с сильнейшим всплеском новых случаев COVID-19 в ЕС на фоне низкого уровня вакцинации, получила неотложную медицинскую помощь из Нидерландов, Финляндии, Венгрии и Швеции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

На прошлой неделе балтийская страна с населением 1,9 миллиона человек подала в ЕС запрос более 130 аппаратов искусственной вентиляции легких и сотен мониторов жизненно важных функций.

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В воскресенье в латвийских больницах находились 1526 пациентов с коронавирусом, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

Одна из крупных рижских больниц, PSKUS, в понедельник превратила свой холл в импровизированную палату для лечения пациентов, сообщил новостной портал Delfi.

Другая рижская больница открыла палату наблюдения за коронавирусными больными на 21 койку в ​​гараже, где обычно припаркованы машины скорой помощи.

"В мирное время ни одна страна не в состоянии справиться с таким кризисом", - написал в Twitter министр здравоохранения Латвии Дэниелс Павлютс, поблагодарив страны за помощь.

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Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что отправило в Латвию 80 аппаратов ИВЛ. Латвия также получила шесть аппаратов ИВЛ из Финляндии и другое оборудование из Венгрии.

Латвия также рассматривает запрос в ЕС относительно бригады медицинского персонала из-за отсутствия персонала в больницах.

Латвия, первая страна ЕС, объявившая этой осенью еще один локдаун, сообщила о 1641 новом случае на 100 тысяч человек в неделю, что является наихудшим показателем среди 27 членов ЕС, согласно данным Европейской комиссии.

В Латвии полностью вакцинировано 59% взрослого населения, тогда как в среднем в ЕС – около 75%.