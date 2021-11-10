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Чехія зберегла відкриті кордони для вакцинованих українців – Кулеба

Середа, 10 листопада 2021, 12:58

Чехія зберегла умови в'їзду для вакцинованих українських громадян, які здійснюють несуттєві (туристичні) поїздки, попри виключення України із "зеленого" списку ЄС для подорожей.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Чехія залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців за тих самих умов, що і раніше", - зазначив Кулеба.

У МЗС пояснили в коментарі "Європейській правді", що "українські дипломати отримали запевнення від чинного уряду Чехії, що він збереже режим в'їзду для громадян України".

Про виключення України зі списку ЄС та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті "Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців".

Варто відзначити, що за підсумком жовтневих виборів уряд Чехії ближчим часом зміниться, його очолить Петр Фіала.

Згідно з даними порталу МЗС про подорожі, станом на 10 листопада в’їзд до Чехії дозволений громадянам України, які пройшли повний курс щеплення вакциною, сертифікованою Європейською агенцією з лікарських засобів, а саме: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield за умови, що після вакцинації другою дозою минуло щонайменше 14 днів.

Підтвердити вакцинацію під час прикордонного контролю потрібно українським міжнародним ковід-сертифікатом, сформованим у мобільному додатку "Дія" (з QR кодом), його паперовим аналогом (з QR кодом) або сертифікатом, виданим в країні ЄС.

Перед в’їздом до Чехії потрібно в обов’язковому порядку заповнити в’їзний формуляр за посиланням: https://plf.uzis.cz/.

Обов’язковою умовою для безвізової поїздки також є наявність дійсного закордонного біометричного паспорта та медичного страхування на термін поїздки. Детальніше про умови в’їзду до Чехії – на порталі https://tripadvisor.mfa.gov.ua.

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