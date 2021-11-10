Чехия сохранила открытые границы для вакцинированных украинцев – Кулеба

Чехия сохранила условия въезда для вакцинированных украинских граждан, совершающих несущественные (туристические) поездки, несмотря на исключение Украины из "зеленого" списка ЕС для путешествий.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Чехия остается открытой для путешествий вакцинированных украинцев при тех же условиях, что и раньше", - отметил Кулеба.

Чехія залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців за тих самих умов, що і раніше.



Продовжуємо працювати із партнерами в країнах ЄС задля збереження свободи пересування наших громадян.



Всі актуальні умови в’їзду до Чехії👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021

В МИД пояснили в комментарии "Европейской правде", что "украинские дипломаты получили заверения от действующего правительства Чехии, что оно сохранит режим въезда для граждан Украины".

Об исключении Украины из списка ЕС и о том, какими будут правила пересечения границы, читайте в статье "Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев".

Следует отметить, что по итогам октябрьских выборов правительство Чехии в ближайшее время изменится, его возглавит Петр Фиала.

Согласно данным портала МИД о путешествиях, по состоянию на 10 ноября въезд в Чехию разрешен гражданам Украины, прошедшим полный курс прививки вакциной, сертифицированным Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield при условии, что после вакцинации второй дозой прошло не менее 14 дней.

Подтвердить вакцинацию во время пограничного контроля следует украинским международным ковид-сертификатом, сформированным в мобильном приложении "Дія" (с QR-кодом), его бумажным аналогом (с QR-кодом) или сертификатом, выданным в стране ЕС.

Перед въездом в Чехию нужно в обязательном порядке заполнить въездной формуляр по ссылке: https://plf.uzis.cz/.

Обязательным условием для безвизовой поездки также будет наличие действительного заграничного биометрического паспорта и медицинского страхования на срок поездки. Детальнее об условиях въезда в Чехию – на портале https://tripadvisor.mfa.gov.ua.