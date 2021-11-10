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Премьер-министр Швеции подал в отставку

Среда, 10 ноября 2021, 13:46

Премьер-министр Швеции Стефан Левен подал заявление об отставке на встрече со спикером парламента.

Об этом пишет агентство SVT, сообщает "Европейская правда".

Левен ушел с поста лидера Социал-демократической партии на прошлой неделе, передав бразды правления партией министру финансов Магдалене Андерссон, которая, вероятно, станет новым премьером.

Но он не сразу ушел с поста главы правительства, а дождался завершения переговоров о лесной политике и законов о планировании в прибрежных районах.

Левен будет возглавлять временное правительство до тех пор, пока не будет избран новый премьер-министр. Он возглавлял правительство меньшинства с 2014 года и объявил ранее в этом году, что уйдет в отставку перед следующими всеобщими выборами, которые состоятся в сентябре 2022 года.

Если Андерссон возглавит правительство, она станет первой женщиной в должности премьер-министра Швеции. Голосование предположительно состоится на следующей неделе.

Согласно шведской системе парламентаризма, кандидату в премьер-министры нужно лишь убедить большинство членов парламента не голосовать против своей кандидатуры, чтобы прийти к власти.

Центристская партия согласилась не блокировать кандидатуру Андерссон в обмен на упрощение строительных норм и изменений в законах о собственности на лесное хозяйство. Андерссону еще нужна поддержка Левой партии, которая пока не определилась.

Напомним, летом Левен стал первым премьером Швеции в истории, которому провозгласили вотум недоверия. Это произошло после ссоры по контролю за арендой жилья.

Однако оппозиция не смогла сформировать дееспособную коалицию, поэтому Левен снова вернулся на должность, всего через две недели.

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Швеция
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