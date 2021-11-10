Чехія вводить обов'язкове тестування всіх нещеплених медичних працівників

Уряд Чехії у середу вирішив посилити протиепідеміологічні правила через погіршення в країні ситуації з поширенням коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Czech Radio.

З 15 листопада запроваджується обов'язкове тестування всіх нещеплених медичних працівників, які обслуговують пацієнтів у лікарняних палатах.

У вишах запроваджується обов'язкове носіння захисних респіраторів у всіх приміщеннях, де перебуває 50 і більше студентів.

Усі іноземці, які довго і легально перебувають на території Чеської Республіки, отримають право зробити щеплення від коронавірусу за рахунок Міністерства охорони здоров'я країни.

Наступне засідання уряду щодо епідеміологічної ситуації відбудеться у п'ятницю 12 листопада.

10 листопада у Чехії підтвердили 14 539 нових випадків коронавірусу - найвищий щоденний показник з середини березня.

Раніше міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех назвав нинішнє поширення коронавірусу в країні епідемією нещеплених.