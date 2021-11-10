Чехия вводит обязательное тестирование всех непривитых медицинских работников

Правительство Чехии в среду решило усилить противоэпидемиологические правила из-за ухудшения в стране ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Czech Radio.

С 15 ноября вводится обязательное тестирование всех непривитых медицинских работников, обслуживающих пациентов в больничных палатах.

В вузах вводится обязательное ношение защитных респираторов во всех помещениях, где находится 50 и более студентов.

Все иностранцы, долго и легально находящиеся на территории Чешской Республики, получат право привиться от коронавируса за счет Министерства здравоохранения страны.

Следующее заседание правительства по поводу эпидемической ситуации состоится в пятницу 12 ноября.

10 ноября в Чехии подтвердили 14 539 новых случаев коронавируса – самый высокий ежедневный показатель с середины марта.

Ранее министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал нынешнее распространение коронавируса в стране эпидемией непривитых.