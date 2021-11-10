Експрезидент Франції Олланд свідчить у суді у справі про ісламістські теракти 2015 року

Експрезидент Франції Франсуа Олланд дає свої свідчення у масштабному судовому процесі щодо ісламістських терактів 13 листопада 2015 року, що сталися під час його каденції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Раніше, даючи свої свідчення, багато людей висловили бажання почути детальніші відповіді від представників влади і прояснити, чому масштабному теракту не вдалось запобігти, хоча загроза була явною.

Виступ експрезидента триває вже більше години. Олланд розповідає про те, як пам’ятає розвиток подій у день теракту, і розмірковує над тим, чому терористи все ж змогли реалізувати свої наміри.

Франсуа Олланд зазначив, що з початку 2015 року до дня найбільших терактів 13 листопада і Франція, і Європа загалом вжили низку кроків, зокрема, було прийнято закон про розвідку, що враховував новітні загрози, було створено понад 1000 нових вакансій у відповідних службах.

"Чи зробили ми достатньо? Чи взагалі колись буває достатньо? Я думаю, що ми заповнили багато прогалин… Ми знали, що ми стали мішенню, що теракти готувалися, починаючи з кінця 2014 року. Кожного дня ми були під загрозою. Ми знали, що такі наміри є, але не знали, коли, де, і в який спосіб буде завдано удару", - розповів експрезидент.

Він зазначив, серед іншого, що до теракту спецслужби взагалі не мали ніякої інформації про можливість атаки у клубі "Батаклан", де ісламісти вбили найбільше людей.

13 листопада 2015 року Олланд перебував на національному стадіоні Стад-де-Франс на матчі між Францією і Німеччиною, коли перший смертник підірвав себе біля входу.

Судовий процес щодо терактів почався 8 вересня 2021 року. Перед судом постали 14 звинувачених у причетності до нападів.

Процес триватиме дев’ять місяців, у ньому візьмуть участь близько 1800 позивачів та понад 300 адвокатів. Міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті назвав цей процес безпрецедентним судовим марафоном. Вирок очікується наприкінці травня.

Більшості обвинувачених, включаючи Салаха Абдеслама, 31-річного франко-марокканця, який вважається єдиним уцілілим членом угруповання, підозрюваного у скоєнні нападів, загрожує довічне ув’язнення, якщо їх визнають винними.

Внаслідок терактів 13 листопада 2015 року загинули 130 людей та близько 350 отримали поранення. Відповідальність за теракти взяла на себе "Ісламська держава", яка закликала своїх послідовників напасти на Францію через її причетність до боротьби з терористичним угрупованням в Іраку та Сирії.