Экспрезидент Франции Олланд свидетельствует в суде по делу об исламистских терактах 2015 года

Экспрезидент Франции Франсуа Олланд дает свои показания в масштабном судебном процессе по исламистским терактам 13 ноября 2015 года, которые произошли во время его каденции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Ранее многие свидетели выразили желание услышать более подробные ответы от представителей власти и прояснить, почему масштабного теракта не удалось предотвратить, хотя угроза была явной.

Выступление экспрезидента длится уже более часа. Олланд рассказывает о том, как помнит развитие событий в день теракта, и размышляет о том, почему террористы все же смогли реализовать свои намерения.

Франсуа Олланд отметил, что с начала 2015 года до дня крупнейших терактов 13 ноября и Франция, и Европа в целом приняли ряд шагов, в частности, был принят закон о разведке, учитывавший новейшие угрозы, было создано более 1000 новых вакансий в соответствующих службах.

"Сделали ли мы достаточно? И бывает ли когда-либо достаточно? Я думаю, что мы заполнили много пробелов… Мы знали, что мы стали мишенью, что теракты готовились, начиная с конца 2014 года. Каждый день мы были под угрозой. Мы знали, что такие намерения есть, но не знали, когда, где, и каким образом будет нанесен удар", - рассказал экспрезидент.

Он отметил, среди прочего, что до теракта спецслужбы не имели никакой информации о возможности атаки в клубе "Батаклан", где исламисты убили больше всего людей.

13 ноября 2015 года президент Олланд находился на национальном стадионе Стад-де-Франс на матче между Францией и Германией, когда первый смертник взорвал себя у входа.

Судебный процесс по терактам начался 8 сентября 2021 года. Перед судом предстали 14 обвиняемых в причастности к нападениям.

Процесс продлится девять месяцев, в нем примут участие около 1800 истцов и более 300 адвокатов. Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти назвал этот процесс беспрецедентным судебным марафоном. Приговор ожидается в конце мая.

Большинству обвиняемых, включая Салаха Абдеслама, 31-летнего франко-марокканца, считающегося единственным уцелевшим членом группировки, подозреваемой в совершении нападений, грозит пожизненное заключение, если их признают виновными.

В результате терактов 13 ноября 2015 года погибли 130 человек и около 350 получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя "Исламское государство", призвавшее своих последователей напасть на Францию ​​из-за её участия в борьбе с террористической группировкой в ​​Ираке и Сирии.