Україна перекине на кордон з Білоруссю додаткові 8,5 тисяч силовиків

Україна для посилення нагляду за лінією кордону з Білоруссю спрямує туди додатково 8500 службовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції.

Про це йдеться у заяві пресслужби МВС України, пише "Європейська правда".

"Ми посилюємо прикордонні підрозділи силами Національної поліції та Національної гвардії. Додатково буде залучено близько 8,5 тисяч військовослужбовців та поліцейських", - зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який 11 листопада вирушив на Волинь для перевірки захисту українського кордону з огляду на створену Лукашенком штучну міграційну кризу.

За його словами, додаткова група силовиків буде налічувати 3 тисячі прикордонників, 3,5 тисячі нацгвардійців і 2 тисячі поліцейських.

"Чергуватиме також авіація МВС, зокрема 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, за необхідності, перекидатимуть наші сили на кордон", - додав він.

Монастирський зазначив, що такі дії дозволять стримати нелегальних мігрантів, однак для комплексного вирішення проблеми потрібно укріпити кордон.

"Український рубіж необлаштований, тому в найкоротші терміни Україна має звести "інтелектуальний кордон" з Росією та Білоруссю. Для фінансування цього проєкту знадобиться 17 млрд грн. Ці кошти будуть виділені з бюджету", - зазначив Денис Монастирський.

Як відомо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому. У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні - до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявляв про ризики потрапляння нелегальних мігрантів з Білорусі в Україну, майже про те ж саме повідомив і прем'єр Польщі.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні була ключовим питанням засідання РНБО у середу, яке скликав президент Володимир Зеленський.