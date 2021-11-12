Бізнесмена, який організував літак для футболіста Сали, засудили до 18 місяців ув’язнення

Бізнесмен, який організував у 2019 році приватний авіарейс для футболіста Еміліано Сали, що завершився катастрофою, у п'ятницю був ув'язнений на 18 місяців за порушення правил безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство AFP.

67-річного Девіда Гендерсона було визнано винним у Кардіффському королівському суді більшістю голосів - 10 проти 2 - за створення загрози безпеці літака у зв'язку зі смертю 28-річного футболіста.

Одномоторний літак Piper Malibu, який перевозив Салу з Франції до Кардіффа, впав у Ла-Манш неподалік від острова Гернсі 21 січня 2019 року. У результаті футболіст і 59-річний пілот Девід Ібботсон загинули.

Ібботсон, який регулярно літав для Гендерсона, не мав ліцензії комерційного пілота або кваліфікації літати вночі.

Суддя Девід Фокстон заявив, що Гендерсон організував політ без належного сертифікату та необхідних систем безпеки відповідно до вимог Управління цивільної авіації Великої Британії (CAA).

"Відсутність сертифікату була не просто клаптиком паперу. Правила та системи безпеки польотів призначені для їх виконання та написані кров'ю", - сказав Фокстон.

Буквально за кілька секунд після того, як з'ясувалося, що літак упав, Гендерсон відправив повідомлення декільком людям і просив зберігати мовчання, попередивши, що це "відкриє банку з хробаками".

Раніше повідомлялося, що Гендерсону загрожувало максимальне покарання у вигляді 5 років ув'язнення за створення авіаційної загрози та два роки за менше звинувачення у спробі перевезення пасажира без чинного дозволу.