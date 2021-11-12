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Бизнесмена, организовавшего самолет для футболиста Салы, приговорили к 18 месяцам заключения

Пятница, 12 ноября 2021, 17:05

Бизнесмен, организовавший в 2019 году завершившийся катастрофой частный авиарейс для футболиста Эмилиано Салы, в пятницу был заключен на 18 месяцев за нарушение правил безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство AFP.

67-летний Дэвид Гендерсон был признан виновным в Кардиффском королевском суде большинством голосов - 10 против 2 - за создание угрозы безопасности самолета в связи со смертью 28-летнего футболиста.

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Одномоторный самолет Piper Malibu, перевозивший Салу из Франции в Кардифф, упал в Ла-Манш неподалеку от острова Гернси 21 января 2019 года. В результате футболист и 59-летний пилот Дэвид Ибботсон погибли.

Ибботсон, регулярно летавший для Гендерсона, не имел лицензии коммерческого пилота или квалификации летать ночью.

Судья Дэвид Фокстон заявил, что Гендерсон организовал полет без надлежащего сертификата и необходимых систем безопасности в соответствии с требованиями Управления гражданской авиации Великобритании (CAA).

"Отсутствие сертификата было не просто клочком бумаги. Правила и системы безопасности полетов предназначены для их выполнения и написаны кровью", - сказал Фокстон.

Буквально через несколько секунд после того, как выяснилось, что самолет упал, Гендерсон отправил сообщения нескольким людям и просил хранить молчание, предупредив, что это "откроет банку с червями".

Ранее сообщалось, что Гендерсону грозило максимальное наказание в виде 5 лет тюрьмы за создание авиационной угрозы и два года за меньшее обвинение в попытке перевозки пассажира без действующего разрешения.

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