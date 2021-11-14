В Болгарії обирають президента і втретє за рік - парламент

У неділю в Болгарії відбуваються треті за цей рік парламентські вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда".

14 листопада громадяни Болгарії обирають одночасно президента та парламент країни.

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На пост президента претендують 23 кандидати, однак чинний президент Румен Радєв вважається фаворитом. Якщо ніхто не набере більше ніж половину голосів, вібудеться другий тур голосування.

Водночас, як очікується, жодна з шести партій, які, за прогнозами, отримають місця в парламенті, не набере абсолютної більшості, що підвищує перспективу жорстких переговорів щодо формування уряду

Згідно з опитуваннями, партія ГЕРБ Бойка Борисова може стати найсильнішою силою в парламенті, набравши до 24% голосів. Однак сумнівно, чи вдасться консерваторам знайти партнерів по коаліції.

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Нова антикорупційна партія "Продовжуємо зміни" (PP), згідно з опитуваннями, може розраховувати на зростання до 16% і потенційно може сформувати уряд, орієнтований на реформи.

Обурення корупцією високого рівня поклало край десятирічному правлінню партії ГЕРБ на виборах у квітні, але політичні опоненти партії так і не змогли домовитися про уряд, що призвело до призначення третіх за рік виборів.

Детальніше про політичні розклади у Болгарії читайте в матеріалі Курс на поглиблення кризи: чому нові вибори у Болгарії лише посилять "друзів РФ".