В Болгарии выбирают президента и третий раз за год - парламент

В воскресенье в Болгарии третий раз за этот год проходят парламентские выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

14 ноября граждане Болгарии выбирают одновременно президента и парламент страны.

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На пост президента претендуют 23 кандидата, однако действующий президент Румен Радев считается фаворитом. Если никто не наберет больше половины голосов, состоится второй тур голосования.

В то же время, как ожидается, ни одна из шести партий, которые, по прогнозам, получат места в парламенте, не наберет абсолютного большинства, что повышает перспективу жестких переговоров по формированию правительства.

Согласно опросам, партия ГЕРБ Бойко Борисова может стать сильнейшей силой в парламенте, набрав до 24% голосов. Однако сомнительно, удастся ли консерваторам найти партнеров по коалиции.

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Новая антикоррупционная партия "Продолжаем изменения" (PP), согласно опросам, может рассчитывать на рост до 16% и потенциально может сформировать правительство, ориентированное на реформы.

Возмущение коррупцией высокого уровня положило конец десятилетнему правлению партии ГЭРБ на выборах в апреле, но политические оппоненты партии так и не смогли договориться о правительстве, что привело к назначению третьих за год выборов.

Детальнее о политических раскладах в Болгарии читайте в материале Курс на углубление кризиса: почему новые выборы в Болгарии лишь усилят "друзей РФ".