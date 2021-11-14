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Кількість випадків СOVID в Німеччині перевищила 5 мільйонів

Неділя, 14 листопада 2021, 17:48

За офіційними даними, загальна кількість зареєстрованих випадків коронавірусної інфекції у Німеччині перевищила 5 мільйонів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство DPA.

Інститут інфекційних захворювань Роберта Коха (RKI) повідомив про 33 498 нових випадків у неділю, внаслідок чого загальна кількість інфекцій у країні досягла 5 021 469 з моменту першого зафіксованого випадку  в Німеччині.

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Крім того, показник захворюваності протягом семи днів на 100 000 осіб становив 289,0, що стало ще одним рекордом.

На цей момент 97 672 особи померли після зараження вірусом у Німеччині.

Протягом перших 18 місяців пандемії Німеччину часто хвалили як одну з країн, що особливо добре контролювали поширення коронавірусу.

Але тепер лікарні попереджають, що у них не вистачає можливостей та місць для надання допомоги пацієнтам. Багато процедур відкладаються через спалах хвороби.

Згідно з інформацією тижневика Spiegel, напередодні Різдва близько 12 000 солдатів будуть направлені до лікарень та місцевих органів охорони здоров'я.

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У неділю кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії з коронавірусом зросла до більш ніж 3000, що приблизно на 1000 більше, ніж було два тижні тому.

За даними RKI, 67,5% населення Німеччини повністю вакциновано, а 70% отримали перше щеплення.

У відповідь на погіршення прогнозів уряд із суботи знову запровадив безкоштовне експрес-тестування громадян на коронавірус.

Меркель закликала вакцинуватися на тлі високого рівня захворюваності у Німеччині.

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Німеччина Коронавірус Епідемія у цифрах Вакцини
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