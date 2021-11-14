Число случаев СOVID в Германии превысило 5 миллионов

По официальным данным, общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Германии превысило 5 миллионов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство DPA.

Институт инфекционных заболеваний Роберта Коха (RKI) сообщил о 33 498 новых случаях в воскресенье, в результате чего общее количество инфекций в стране достигло 5 021 469 с момента первого зафиксированного случая в Германии.

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Кроме того, показатель заболеваемости в течение семи дней на 100 000 человек составил 289,0, что явилось еще одним рекордом.

К настоящему моменту 97 672 человека скончались после заражения вирусом в Германии.

В течение первых 18 месяцев пандемии Германию часто хвалили как одну из стран, особенно хорошо контролировавших распространение коронавируса.

Но теперь больницы предупреждают, что у них недостаточно возможностей и мест для оказания помощи пациентам. Многие процедуры откладываются из-за вспышки болезни.

Согласно информации еженедельника Spiegel, в канун Рождества около 12 000 солдат будут направлены в больницы и местные органы здравоохранения.

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В воскресенье количество пациентов в отделениях интенсивной терапии с коронавирусом возросло до более чем 3000, что примерно на 1000 больше, чем было две недели назад.

По данным RKI, 67,5% населения Германии полностью вакцинировано, а 70% получили первую прививку.

В ответ на ухудшение прогнозов правительство с субботы вновь ввело бесплатное экспресс-тестирование граждан на коронавирус.

Меркель призвала вакцинироваться на фоне высокого уровня заболеваемости в Германии.