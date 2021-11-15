В Германии впервые допускают ограничения для невакцинированных в транспорте - СМИ

В Германии впервые допустили усиление карантина, предусматривающее ограничение на допуск в транспорт для непривитых от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на проект оказавшегося в распоряжении СМИ документа.

В последние дни ситуация с коронавирусом в стране стремительно ухудшилась, в южных землях нагрузка на больницы приближается к опасной. Ранее вероятные коалиционные партнеры - социал-демократы, "Зеленые" и "Свободные демократы" - достигли согласия о завершении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией в конце ноября, вместо этого будет введено действие закона о защите от инфекционных заболеваний. Учитывая усиление эпидемии, его планируют ужесточить.

Среди прочего предполагается, что людям, которые еще не вакцинировались и не переболели, запретят пользоваться автобусами и поездами без свежего негативного теста, в том числе для городского транспорта.

Вице-президент парламентской фракции SPD Дирк Визе сообщил, что обсуждаются возможные ограничения на контакты, в том числе в частных пространствах, требование ковид-сертификата на рабочих местах, требование дистанционной работы.

Предварительно планируется, что закон будет действовать до 19 марта 2022 г. с возможностью один раз продлить его на три месяца.

Изменения в закон о защите от инфекционных заболеваний уже внесли в Бундестаг, голосование ожидается в четверг.

В минувший четверг Германия зарегистрировала новый максимум заражений за все время эпидемии – более 50 тысяч в сутки.