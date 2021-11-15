Чому український бізнес може отримати нові можливості у торгівлі з ЄС

Україна та Японія - лише дві країни світу, які впритул наблизилися до сумісності своїх електронних підписів з європейськими. Домогтися цього прагнуть чимало країн.

Про те, як Україні вдалося конкурувати у впровадженні цифрових технологій з Японією читайте в статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Підпис за стандартами ЄС: що дасть Україні впровадження системи eSignature.

"Європейська правда" вже розповідала про проєкт eDelivery, який впроваджує Мінцифри разом із програмою EU4Digital. Цей проєкт спрямований на впровадження системи електронного обміну даними, що має полегшити співпрацю українського бізнесу із закордонними, в першу чергу європейськими партнерами.

eSignature – це ще одна цеглинка системи електронного обміну документами між компаніями з України та ЄС. Йдеться про те, щоби запровадити в Україні такі стандарти цифрового підпису, які б гарантували його достовірність для компаній та інституцій в державах ЄС.

Переваги цифрового підпису – не лише у швидкості.

Він відкриває українському бізнесу можливості брати участь у деяких тендерах, які раніше були для нього недоступні.

Як тільки європейський покупець висуває вимогу про кваліфікований електронний підпис, визнаний у ЄС (а це майже обов’язкова умова при великих угодах чи тендерах), то компанії з українськими е-підписами опиняються "за бортом". У кращому разі для них лишається тільки "паперовий" варіант підписання договорів – якщо правила закупівлі це дозволяють.

Цю проблему має повністю вирішити повноцінне приєднання України до eSignature, чого у Мінцифри сподіваються досягти вже за рік-два.

Підтвердивши відповідність цифрового підпису стандартам ЄС, Україна відкриє експортерам можливість співпраці також з іншими країнами. Угода з ЄС у разі підписання автоматично буде поширюватися на декілька країн, що інтегровані до Єдиного цифрового ринку ЄС: Велику Британію, Норвегію, Ліхтенштейн та Ісландію.

Також можливе швидке взаємне визнання цифрових підписів із Молдовою, теоретично – навіть до того, як вона завершить процедуру визнання з боку ЄС.

Детальніше про новий проєкт з впровадження в Україні європейського цифрового підпису в матеріалі Юрія Панченка Підпис за стандартами ЄС: що дасть Україні впровадження системи eSignature.