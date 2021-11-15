Почему украинский бизнес может получить новые возможности в торговле с ЕС

Украина и Япония - лишь две страны мира, которые вплотную приблизились к совместимости своих электронных подписей с европейскими. Добиться этого стремятся многие страны.

О том, как Украине удалось конкурировать во внедрении цифровых технологий с Японией, читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Подпись по стандартам ЕС: что даст Украине внедрение системы eSignature.

"Европейская правда" уже рассказывала о проекте eDelivery, внедряемом Минцифрой вместе с программой EU4Digital. Этот проект направлен на внедрение системы электронного обмена данными, которая облегчит сотрудничество украинского бизнеса с зарубежным, в первую очередь европейскими партнерами.

eSignature – это еще один кирпичик системы электронного обмена документами между компаниями из Украины и ЕС. Речь идет о том, чтобы ввести в Украине такие стандарты цифровой подписи, которые гарантировали бы ее достоверность для компаний и институтов в государствах ЕС.

Преимущества цифровой подписи не только в скорости.

Он открывает украинскому бизнесу возможности участвовать в некоторых тендерах, которые раньше были для него недоступны.

Как только европейский покупатель выдвигает требование о квалифицированной электронной подписи, признанной в ЕС (а это почти обязательное условие при крупных сделках или тендерах), компании с украинскими е-подписями оказываются "за бортом". В лучшем случае, для них остается только "бумажный" вариант подписания договоров – если правила закупки это позволяют.

Эту проблему должно полностью решить полноценное присоединение Украины к eSignature, чего в Минцифре надеются достичь уже через год-два.

Подтвердив соответствие цифровой подписи стандартам ЕС, Украина откроет экспортерам возможность сотрудничества с другими странами. Соглашение с ЕС в случае подписания автоматически будет распространяться на несколько стран, интегрированных в Единый цифровой рынок ЕС: Великобританию, Норвегию, Лихтенштейн и Исландию.

Также возможно быстрое взаимное признание цифровых подписей с Молдовой, теоретически даже до того, как она завершит процедуру признания со стороны ЕС.

Детальнее о новом проекте по внедрению в Украине европейской цифровой подписи в материале Юрия Панченко Подпись по стандартам ЕС: что даст Украине внедрение системы eSignature.