Кулеба: "мігранти Лукашенка", дорогий газ та маневри довкола України - частина гібридної війни РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає штучну міграційну кризу на білорусько-польському кордоні, військові маневри Росії довкола України та енергетичну кризу в Європі складовими гібридної війни РФ проти Європи.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на брифінгу після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом

"Російські військові маневри, енергетична криза в Європі, драматичне використання мігрантів як зброї на кордонах Білорусі з Польщею та Литвою та масивна дезінформація мають розглядатися в єдиному комплексі - тому що все це є елементами гібридної війни Росії проти Європи та євроатлантичної спільноти", - заявив Дмитро Кулеба.

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Він зазначив, що нинішні маневри Росії вважає не зовсім нарощуванням сил, оскільки значна частина російських військ після весняного загострення не відводилася.

"Те, що відбувається нині, це радше демонстрація, що Росія може швидко активувати вже накопичені війська та озброєння, а керівництво РФ розглядає різні варіанти, у тому числі військовий, - зазначив Кулеба.

За його словами, поки що рано судити, яким саме буде сценарій Росії, але готуватися варто до усіх. "Важливо, щоб Україна та союзники тісно координувалися і вжили всіх заходів, які можуть допомогти стримати Росію і запобігти найгіршим сценаріям", - зазначив Дмитро Кулеба.

Він висловив подяку НАТО за солідарність з Україною і зазначив, що у розмові з генсеком обговорювали, як посилити спроможність України захищатися і як краще стримувати Росію від агресивних дій.

"Україна завжди була і залишиться відданою миру, справедливості та безпеці у Європі. Ми готові співпрацювати з Альянсом для захисту цих фундаментальних приципів", - додав глава МЗС України.

Як повідомлялося, генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу зазначив, що Росія справді має значні військові сили біля кордону з Україною, проте закликав не спекулювати щодо можливості масштабного вторгнення і наголосив, що у цій ситуації важливо не збільшувати напругу.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати поділилися побоюваннями з європейськими союзниками, що Росія, можливо, розглядає потенційне вторгнення в Україну на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.

Вважається, що оцінки базуються на інформації, якою США ще не ділилися з європейськими урядами. За словами чиновників, знайомих з думкою адміністрації, вони підкріплені загальнодоступними доказами.